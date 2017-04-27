Tatso'dan "Faizsiz Kredi" Açıklaması

Bitlis'in Tatvan Ticaret ev Sanayi Odası (TATSO) Meclis Başkanı İhsan Bakırhan, KOSGEB tarafından KOBİ'lere verilen faizsiz kredinin başvuru süresinin uzatılması gerektiğini söyledi.



Bitlis ve bağlı ilçelerdeki esnaf ve işletmecilerin, uygulanan faizsiz kredi imkanından tamamen yararlanabilmeleri için verilen sürenin 28 Nisan 2017 Cuma günü sona ereceğine dikkat çeken Meclis Başkanı İhsan Bakırhan, Bitlis genelinde şimdiye kadar bin 80 işletmecinin bu krediden yararlandığını, ancak 441 işletmecinin ise banka işlemlerinin henüz tamamlanmadığını belirtti. Faizsiz kredi imkanı sayesinde bin 80 işletmeciye yaklaşık 25 milyon lira kredi desteği sağlandığını kaydeden Bakırhan, "Fakat süre gününe bir gün kalmasına rağmen 441 işletmecinin banka işlemleri halen devam etmektedir. Bu işletmelerinde işlemlerinin tamamlanması ile Bitlis geneli yaklaşık 37 milyon 890 bin liralık sıfır faizli kredi kullanmış olacak. KOSGEB tarafından KOBİ'lere yönelik faizsiz kredi uygulaması kapsamında 25 Mart 2017 günü başlayan ve 28 Nisan 2017 gününe kadar devam edecek olan sıfır faizli kredi imkanından, KOSGEB'e kayıtlı olan ve Bitlis ile bağlı ilçelerimizde faaliyet gösteren bin 80 işletmeci yararlandı. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve özellikle ilimizdeki bankalarda işlemlerin ağır yürütülmesi, yüksek işlem ücretleri, bazı bankaların olayı abartarak iki kefil istemesi, teminat olayında işletmecilere kredi garanti fonunun yeterince anlatılmaması ve kullandırılmaması gibi nedenlerle ve bazı işletmelerinde işi biraz ağırdan almasından kaynaklı olarak Bitlis genelinde yaklaşık 441 işletmenin işlemleri henüz tamamlanamamıştır. Bu ve buna benzer birçok sebepten dolayı kredinin son kullanım tarihi olarak KOSGEB tarafından ilan edilen 28 Nisan tarihinin ileri bir tarihe uzatılmasını tüccarlar ve esnaflarımız adına TATSO olarak KOSGEB Bitlis İl Müdürlüğü üzerinden bakanlığa süre uzatım yazısı yazılarak talepte bulunmuşuz. Krediden son faydalanma tarihinin uzatılmasıyla krediden şuana kadar faydalanamayan işletmelerimizin de faydalanması ile Bitlis genelindeki tüccar ve esnaflarımız rahat bir nefes alacaktır. Bu krediyle piyasa bir nebzede olsa canlandı ve şuana kadar krediyi alamayan işletmelerinde uzatılacak bu sürede kredilerini almalarıyla bu canlılık daha da artacaktır. KOSGEB Bitlis İl Müdürlüğü ile Bakanlığın, tüccar ve esnaflarımız adına yapmış olduğumuz bu çağrımıza kayıtsız kalmayacaklarını umut ediyoruz" diye konuştu. - BİTLİS