Tatso Başkanı Dağdağan, Bigad'ın da Başına Geçti

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Dağdağan, merkezi İstanbul'da bulunan Bitlis Genç İş Adamları Derneğinin (BİGİAD) genel başkanlığına seçildi.



BİGİAD Genel Kurulu'nda, TATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Dağdağan, genel başkanlığa getirildi.



Dağdağan, genel kurulda yaptığı konuşmada, Bitlis'e hizmet vermek için aralıksız çalışacaklarını söyledi.



Derneğin 176 üyeye sahip olduğunu kaydeden Dağdağan, yeni yönetim olarak kentteki değişim ve dönüşüme katkı sağlayacaklarını dile getirdi.



Dağdağan, kendisine oy verenlere teşekkür etti.