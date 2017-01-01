Tatso 2016 Yılını Değerlendirdi

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, TATSO'nun 2016 yılı faaliyetlerini değerlendirdi.



Şahin, TATSO olarak 2016 yılında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını, 2017'de de özellikle iç pazara yönelik ara vermeden çalışmalara devam edeceklerini belirtti.



Gerek yaşanan hain darbe teşebbüsü ve gerekse bölgede yaşanan savaş ortamı dolayısıyla 2016'nın ticaret anlamında sancılı geçtiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:



"Etrafımızda yaşanan ateş çemberi ve 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi, bu sancılı sürecin başlıca nedenidir. Bu anlamda ilçemiz başta olmak üzere bölgemiz ve ülke genelinde ticaret anlamında sıkıntılı bir yıl yaşandı. Esnaflarımızın çoğu nakit ihtiyaçlarını bankalardan kredi kullanmak suretiyle gidermeye çalıştı ve çok büyük sıkıntı yaşadı. Dünyada yaşanan küresel kriz ve etrafımızda yaşanan ateş çemberi hem ticarette düşüşe hem de esnafın sıkıntılı bir yıl geçirmesine neden oldu. Bu nedenle sıcak para akışının ez az olduğu yıllardan biri oldu."



Yaşanan sancılı sürecin en asgari düzeye indirilebilmesi amacıyla TATSO olarak birçok girişimde bulunduklarını kaydeden Şahin, bu çıkmazın önüne geçebilmek amacıyla İran pazarına açıldıklarını, başta turizm ve inşaat olmak üzere birçok sektörde karşılıklı girişimler başlattıklarını belirtti.



Şahin, şunları ifade etti:



"İnşallah bunun meyvelerini de kısa sürede alacağımıza inanıyoruz. Bunun yanında katıldığımız tanıtım fuarlarıyla ilimizi en iyi şekilde tanıtırken, açtığımız girişimcilik kursları ile de yeni müteşebbislerin piyasaya taze kan aktarmasına öncülük ettik. Ayrıca yine sıkıntılı ve sancılı bir süreç yaşayan esnaflarımızın nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla bankalarla görüşmeler sağlayarak, esnafımız için daha az ipotek ile daha düşük faizli kredi olanakları sağladık. Bu esnaflarımız için bir nebzede olsa can suyu olmuştur. İnşallah 2017 yılında da yine oda olarak çalışmalarımız, projelerimiz ve girişimlerimiz aralıksız devam edecektir. Bu anlamda 2017 yılının başta ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."