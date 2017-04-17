Tatlıseverler İstanbul'da Buluşacak

"2. TatlıFest" etkinliği, 5-7 Mayıs tarihlerinde KüçükÇiftlik Park İstanbul'da gerçekleştirilecek.



Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Dünya Aşçılar Birliği tarafından akredite edilen etkinlikte, Türkiye ve yurt dışından tanınmış şefler, yüzlerce özel tatlıyı katılımcıların beğenisine sunacak.



Modern tatlılar, geleneksel tatlılar, şekerciler, çikolatacılar, pastacılar ve butik pastacılar, bisküvi ve kek markaları, dondurmacılar, şerbetçiler, kahve ve çay markaları ve aşçılık okullarının yer alacağı etkinlikte, gastro showlar, tadımlar ve atölye çalışmaları yapılacak, çeşitli gösteriler ve müzik performansları gerçekleştirilecek.



Ziyaretçiler etkinlikte, Türkiye'nin ve dünyanın farklı tatlı lezzetlerini keşfedecek, hazırlanan tariflerin tadına bakacak, Türk ve yabancı şeflerin atölye çalışmalarında yer alabilecek.



Ayrıca katılımcılar, tatlının pasta ve çikolata heykellerine dönüştüğünü izleyebilecek, sergileri gezecek, gün boyu DJ performanslarına ve konserlere katılabilecek.