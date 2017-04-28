Tatlıses'in Çiğ Köftecisi Bir Şube Daha Açtı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, çiğ köfte şubelerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Birçok ilde şube açan Tatlıses, son şubesini Tekirdağ'da açtı.

"AÇILDIK, SAÇILDIK"

İmparator, Tekirdağ'daki şubesinin açılışında çekilen videoyu Instagram hesabından paylaştı. Tatlıses paylaşımına "Açıldık saçıldık, Türkiye'ye dağıldık! Koş vatandaş koş, sudan ucuz! Ye babam ye, yoksa bitecek... Ara ki; bulasın, vallahi de tillahi de doğru söylüyorum, her yerde bulamazsınız. Kaptın kaptın, kapamadın gitti!!!"