"Tatlı-Tuzlu Kurabiye Yapımı" workshop'u, 10 Nisan'da EKS Mutfak Akademisi'nde sizlerle...



Tahinli-haşhaşlı cookie



Chocolate chip cookie



Dereotlu peynirli kurabiye



Etkinlik 3 saat sürmektedir.



Çalışma düzeni: 10 istasyon var ve istasyonlarda 2'şerli setaplar halinde çalışılmaktadır.



Atölye min.10 kişi,max. 20 kişiliktir.



Program 10 Nisan 2017 tarihinde 15: 00-18: 00 saatleri arasında gerçekleşecektir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : EKS Mutfak Akademisi



Mekan Adresi : Validebağ Meydanı. Koşuyolu Mehmet Akman Sok. 3-5/2



Başlangıç Saati : 10.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 10.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Tatlı - Tuzlu Kurabiye Yapımı



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır