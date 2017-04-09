Tatlı - Tuzlu Kurabiye Yapımı

"Tatlı-Tuzlu Kurabiye Yapımı" workshop'u, 10 Nisan'da EKS Mutfak Akademisi'nde sizlerle...Tahinli-haşhaşlı cookieChocolate chip cookieDereotlu peynirli kurabiyeEtkinlik 3 saat sürmektedir.

Tatlı - Tuzlu Kurabiye Yapımı

"Tatlı-Tuzlu Kurabiye Yapımı" workshop'u, 10 Nisan'da EKS Mutfak Akademisi'nde sizlerle...

Tahinli-haşhaşlı cookie

Chocolate chip cookie

Dereotlu peynirli kurabiye

Etkinlik 3 saat sürmektedir.

Çalışma düzeni: 10 istasyon var ve istasyonlarda 2'şerli setaplar halinde çalışılmaktadır.

Atölye min.10 kişi,max. 20 kişiliktir. 

Program 10 Nisan 2017 tarihinde 15: 00-18: 00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : EKS Mutfak Akademisi

Mekan Adresi : Validebağ Meydanı. Koşuyolu Mehmet Akman Sok. 3-5/2

Başlangıç Saati : 10.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 17: 00: 00

Kategori : Tatlı - Tuzlu Kurabiye Yapımı

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Mehmet Akman, Validebağ, Koşuyolu, Istanbul, İstanbul, 10 Nisan, Kadıköy
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