Tatlı - Tuzlu Kurabiye Yapımı
"Tatlı-Tuzlu Kurabiye Yapımı" workshop'u, 10 Nisan'da EKS Mutfak Akademisi'nde sizlerle...Tahinli-haşhaşlı cookieChocolate chip cookieDereotlu peynirli kurabiyeEtkinlik 3 saat sürmektedir.
"Tatlı-Tuzlu Kurabiye Yapımı" workshop'u, 10 Nisan'da EKS Mutfak Akademisi'nde sizlerle...
Tahinli-haşhaşlı cookie
Chocolate chip cookie
Dereotlu peynirli kurabiye
Etkinlik 3 saat sürmektedir.
Çalışma düzeni: 10 istasyon var ve istasyonlarda 2'şerli setaplar halinde çalışılmaktadır.
Atölye min.10 kişi,max. 20 kişiliktir.
Program 10 Nisan 2017 tarihinde 15: 00-18: 00 saatleri arasında gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : EKS Mutfak Akademisi
Mekan Adresi : Validebağ Meydanı. Koşuyolu Mehmet Akman Sok. 3-5/2
Başlangıç Saati : 10.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Tatlı - Tuzlu Kurabiye Yapımı
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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