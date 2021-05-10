Tatlı Hayat Pelin kimdir? Pelin karakterini canlandıran Gamze Özçelik kimdir?
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Tatlı Hayat Pelin kimdir? Pelin karakterini canlandıran Gamze Özçelik kimdir?

Tatlı Hayat Pelin kimdir? Pelin karakterini canlandıran Gamze Özçelik kimdir?
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Tatlı Hayat Pelin kimdir? sorusu yeniden televizyon ekranlarında yayınlanan Tatlı Hayat hakkında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk olarak Meltem Ören'in canlandırdığı Pelin karakterini daha sonra Gamze Özçelik canlandırmıştır. İşte Tatlı Hayat hakkında merak edilen soruların yanıtları...

Türk dizileri arasında en çok beğenilenlerden biri olan Tatlı Hayat, Haluk Bilginer ile Türkan Şoray'ın başrollerinde olduğu sitcom uyarlamasıdır.

TATLI HAYAT KONUSU

İhsan ve eşi Sevinç, İhsan'ın kuru temizleme işinden bolca para kazanmış ve sınıf atlamaya karar vermişlerdir. İhsan'ın hayatta yükselme çabaları dâhilinde Gültepe'de bir gecekondudan Etiler'deki yeni lüks evlerine taşınmışlardır. Üst kat komşuları Türk-Rum çifti Feraye ile Yorgo, kızları Pelin, yan komşuları kitapkurdu İrfan ve İhsan'ın annesi Cevriye Hanım (dizinin ilerleyen bölümlerinde hakkın rahmetine kavuşmuştur) ile alışık olmadıkları bu yeni "Tatlı Hayat" hem onları yeni ufuklara taşıyacak hem de yepyeni sorunlarla karşı karşıya bırakacaktır. Feraye ve Yorgo'nun gündelikçisi olduğunu öğrenen İhsan, Sevinç için de bir hizmetçi tutmak istemektedir. Fakat Sevinç bu fikre şiddetle karşıdır, çünkü Sevinç geldiği yeri bilmekte ve böyle bir ihtiyaç görmemektedir. İhsan Sevinç'i sosyetik hayata alıştırmaya çalışmaktadır. Bunun üzerine bir hizmetçi tutulmaktadır (Menekşe). Ancak Menekşe (Asuman Dabak), İhsan'la sürekli zıtlaşan, tembel ancak bunu örtebilen ve hazırcevap biridir. Yani bir nevi İhsan Yıldırım'a benzemekte ve onunla sürekli zıtlaşmaktadır.

TATLI HAYAT PELİN KİMDİR?

Pelin, Başar'ın sevgilisi; Feraye ve Yorgo'nun kızı. Karakteri ilk bölümlerde Meltem Ören canlandırmış fakat sonradan oyuncu değişikliğine gidilmiş ve ilerleyen bölümlerde Gamze Özçelik canlandırmış.

MELTEM ÖREN KİMDİR?

18 Şubat 1974 yılında İstanbul'da doğdu. Güner Ümit'in sunduğu Turnike adlı yarışma programında hosteslik yaparak yıldızı parlamıştır.

Daha sonra bir süre modellik yaptıktan sonra TV dizilerinde yer almıştır. Özellikle Erguvan Yılları ve Can Ayşecik dizilerinde rol alarak ekranlarda yer aldı.

Özel kanallarda magazin programı sunuculuğu da yapmıştır.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

26 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

Sanatçı başak burcudur. 60 kilogramağırlığında ve 173 boyunda olduğu bilinmektedir. Sanatçının göz rengi kahverengi, saç rengi sarıdır.

Tülin Aybay ve Talat Özçelik'in kızları olan Gamze Özçelik Maltepe Anadolu Lisesinde okuduktan sonra Bilgi Üniversitesinde eğitim almaya başlamış ve 2000 yılında Miss Türkey yarışmasında ikinci seçilmiştir.

Sanatçının sadece bir hayır defilesinde podyuma çıktığı bilinmektedir ve Popstar isimli yarışmada da sunuculuk yapmıştır. Sanatçının asıl kendini göstermek istediği yer podyum değil televizyon programları ve dizilerdir.

İlk olarak 1998 yılında, Eyvah Kızım Büyüdü adlı yapımla T.V. dizilerine adım atan oyuncu, Cinler ve Periler, Tatlı Hayat, Serseri gibi T.V. yapımları ile kariyerine devam etti. 2004 yılında, Hırsız Var adlı ilk sinema yapımında oynadı. Bu filmde Haluk Bilginer, Mehmet Ali Erbil gibi deneyimli oyuncularla çalışma fırsatı yakaladı.

Seni Seviyorum adını taşıyan bir tiyatro oyununda oynamış olan Gamze Özçelik kariyerine Arka Sokaklar dizisinde devam etmiştir.

Dizileri arasından Tatlı Hayat, Serseri ve Fatih adındaki diziler ile büyük ün toplamıştır. Sanatçı 2004 yapımı olan Hırsız Var adlı sinema filminde de oynamıştır.

Ayrıca Buzdans adlı ve Türkstar adlı programlarda ise sunuculuk yaptığı bilinmektedir. Arka Sokaklar dizisinde uzun süre oynayan Gamze Özçelik oyunculuğuna da bu dizide de kendine hayran bıraktı.

Haziran 2008'de Uğur Pektaş ile evlenmiş olan Özçelik bu evlilikten Mehmet Pektaş'ı dünyaya getirmiştir. Sanatçıların evliliği ise 2011 yılında son bulmuştur.

2013 yılında Fatih dizisinde rol aldı.

Filmografi:

  • Fatih
  • Böyle Bitmesin
  • Arka Sokaklar
  • Düşler ve Gerçekler
  • Serseri
  • Tatlı Hayat
  • Cinlerle Periler

TATLI HAYAT OYUNCULARI

Asuman Dabak

Çolpan İlhan

Neco

Celal Kadri Kınoğlu

Gamze Özçelik

Emre Altuğ

Veysel Diker

Sevinç Aktansel

Sedat Kalkavan

Levent Sülün

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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