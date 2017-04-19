Tatlı Bir Deneyim: Çikolata



Galata şubesinin eşsiz atmosferinde büyük makineler, marifetli cihazlar olmaksızın el yordamı ile çikolatanın nasıl yapılabildiğini deneyimlemek isteyenler buluşuyor. Kitchen Made Chocolate kurucusu Özlem Gencer'i çikolata yaparken izleyeceğimiz ve nasıl yapıldığını görme fırsatını bulacağımız bu atölyede kendisine aklınızdaki bütün soruları sorabileceksiniz. İyi çikolatadan saklama koşullarına, basit metotlardan küçük tüyolara kadar pek çok konuda bilgi sahibi olabileceksiniz. Gerçekleştirilecek küçük bir uygulama sonrasında, yapılan çikolataların tadına hep birlikte bakacağız.







Özlem Gencer Kimdir?



15 yılı aşkın bir süre zarfında profesyonel iş yaşamı içerisinde pek çok unvanla görev yapan Özlem Gencer, bu sürecin mesai saatleri dışında kalan zamanlarında redaksiyon, temalı çocuk öyküleri, metin yazarlığı gibi yazı işlerini de sembolik ücretler ve gönül bağı ile yapmayı sürdürür. Beyaz yakalı olmaktan sıdkı sıyrılınca kendi isteği ile geçici bir süre ev kadını olmaya karar verir. İşte bu tembel dönemin iç ferahlatan havasından çıkan girişimci bir tavırla, Kitchen Made Chocolate'ı kurar. Kitap, motosiklet ve yemek yemek gibi merakları bulunan Özlem Gencer, Ahmet'in karısı, Esin'in annesidir.







Etkinlik ücreti: 15 TL'dir. Ödemenizi Workinton şubelerine etkinlik öncesinde yapabilirsiniz.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Workinton Galata



Mekan Adresi : 15 Serdar-ı Ekrem Caddesi Başlangıç Saati : 19.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Tatlı Bir Deneyim: Çikolata



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır