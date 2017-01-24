Tatlı Bir Deneyim: Çikolata

Tadımlık çikolataların nasıl yapıldığını izlerken, biraz sohbet etmeye ne dersiniz?



Büyük makineler, marifetli cihazlar olmaksızın el yordamı ile çikolatanın nasıl yapılabildiğini deneyimlemek isteyenler bu etkinlikte buluşacak. İyi çikolatadan saklama koşullarına, basit metotlardan küçük tüyolara kadar pek çok konuda sohbet ediyor olacak. Katılımcılar, sohbet sırasında gerçekleştirilecek küçük bir uygulama ile çikolata yapımını izleyecek, sohbetin sonunda da yapılan çikolataların tadına bakıyor olacak.



Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır.