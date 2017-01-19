Tatiller Ailelerin Çocukları ile Yakınlaşması İçin Fırsattır"

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Aydan Erenel, tatillerin ailelerin çocukları ile daha fazla zaman geçirmeleri ve çocuklarıyla olumlu iletişim ve ilişki oluşturmaları için bir fırsat olduğunu söyledi.



Erenel, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Tatiller, ailelerin çocukları ile daha fazla zaman geçirmeleri ve çocukları ile olumlu iletişim ve ilişki oluşturmaları için bir fırsattır. Birçok aile aktivite düşünmek ve çocuklarını eğlendirmek için seçenek bulma konusunda zorlandıkları için tatil dönemlerini stresli bulabilir." ifadelerini kullandı.



Hatta kimi zaman sadece yapılan sohbetlerin bile yakınlaşma için yeterli olacağını ifade eden Erenel, ebeveynlerin bu noktada dikkat etmesi gereken önemli noktanın sadece konuşan taraf olmaktan öte iyi bir dinleyici olmayı bilmek olduğunu bildirdi.



Erenel, bu durumun çocuklarda iletişimi başlatabilme ve sürdürme becerisinin gelişimine katkı sağlayacağını aktardı.



Erenel, şunları kaydetti:



"Çocuğunuzla yaptığınız sohbetler sırasında onun merak ve ilgisini artırmak için neden ve nasıl sorularını daha sık sorun. Bu sorular çocukların düşünce ve duygularını ifade etmelerine yardımcı olacaktır. Olumlu duyguların yanı sıra olumsuz duyguların konuşulmasına da fırsat verin. Bu, aranızdaki güveni inşa etmeye yardımcı olacaktır.

Son olarak birlikte yapılan aktiviteler ve geçirilen eğlenceli zamanların yanı sıra akademik alanlardaki başarının güçlenmesi ve devam etmesi için gerekli çalışmaların yapılması da unutulmamalıdır."