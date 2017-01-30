Tatilde Simit Satarak Okul Harçlığını Çıkarıyor

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Ercan Atik, sömestr tatilinde simit satarak aile bütçesine katkıda katkıda bulunarak okul harçlığını çıkarıyor. Keşan Atatürk Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ercan Atik, sömestr tatilinde yaşıtları gibi dinlenme veya gezme yerine ailesine yük olmamak için simit satarak okul harçlığını çıkarıyor. Babası da simitçi olan Ercan Atik, sabah erken saatlerde fırından aldığı simitleri tepsiye dizerek, Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde bulunan Sanayi Kavşağı'nın yolunu tutuyor. Atik, kavşakta kırmızı ışıkta duran araçlarda bulunanlara simit satarak, aile bützesine katkı sağlamaya çalışırken aynı zamanda okul harçlığını çıkarıyor. Ercan Atik, hem babasına yardım ettiğini hem de okul harçlığını çıkardığını, tatil ardından yeniden okuluna döneceğini ve ileride öğretmen olmak istediğini söyledi. - Keşanedirne