Tatilciler Uludağ'a Akın Etti

Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'a tatilciler akın etti.



Uludağ'da son 10 yılın en güzel güzleri yaşanıyor. Yoğun kar yağışı hem tatilcilerin hem de otelcilerin yüzünü güldürdü. Okulların tatil olmasıyla birlikte Uludağ'daki kayak pistleri doldu taştı.



40 yıldır kayak öğretmenliği yapan Nesim Yıldız, "Uludağ tarihi günlerden birini yaşıyor. Mükemmel bir kar var. Son 10 yılın en iyi karı kar olarak bir sıkıntımız yok . Bütün sıkıntı gelecek olan müşteriye bağlı Uludağ'da bir sıkıntı yok. Şu an bir kalabalık var. Yabancı konuklarımızı da Uludağ'a bekliyoruz" dedi.



Uludağ'da günübirlikçilerin yoğun olduğunu dile getiren Yıldız"Uludağ'a günübirlikçiler gelip gidiyor. Uludağ'ın eski kaliteli öğrencileri yok. Biz onları bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Her sene Uludağ'a geldiklerini ifade eden tatilciler, güneşli güzel günün keyfini çıkarmak istediklerini söylediler - BURSA