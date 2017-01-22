Tatilciler Hazar Baba Kayak Merkezi'ne Akın Etti

Sömestr tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Elazığ'daki göl manzaralı Hazar Baba Kayak Merkezi'ne akın etti.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kış turizminin gözde mekanlarından olan Hazar Baba Kayak Merkezi'ne sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte çok sayıda tatilci gelmeye başladı. Elazığ, Diyarbakır, Tunceli, Malatya, Siirt ve Muş başta olmak üzere birçok ilden tatil yapmaya gelen vatandaşlar, göl manzaralı merkezde kayak yapmanın keyfini çıkartıyor. Tecrübeli kayakçıların da ilgi gösterdiği 1300 rakımlı kayak merkezinde acemi kayakçılar ise düşe kalka kayak yapıyor.



Ortaöğretim ikinci sınıf öğrencisi Zülay Kaplan, "Karnem iyiydi. Ailem de karne hediyesi olarak bizi buraya tatile getirdi. Kayak merkezinde zaman düşe kalka güzel geçiyor" dedi.



Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Muhammed Zülfü Aydın ise, "Arkadaşlarla karı fırsat bildik. Sivrice'de böyle bir kayak merkezi olduğunu duyduk. Burası gerçekten beklediğimizden daha iyi çıktı. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Gölün karşısında kaymak çok güzel" diye konuştu.



Malatya'dan geldiklerini belirten Berna Karatepe, "Çocukların karne hediyesi için buraya geldik. Çocuklar buraya gelmeyi çok istediler. Bizde burayı merak ediyorduk zaten. Burası çok güzel, herkese tavsiye ederim. Burada bol bol kayıyoruz. Çocuklar ilk önce adapte olamadılar ve korkup ağladılar. Çocuklar yoldan gelirken karın üzerinde hayvanların ayak izlerini gördüler ve baya korktular. Burayı çok beğendim, yine geliriz" ifadelerini kullandı.



Çocuklarını karne hediyesi olarak tatil yapmaya Diyarbakır'dan getirdiğini anlatan Ramazan Çiçek, "Çocuklara karne hediyesi olarak burayı tavsiye ettiler. Bizde buraya geldik ve çok güzel bir yer olduğunu gördük. Buradan memnun kaldık. Tüm Türk vatandaşlarına buraya gelmelerini tavsiye ediyorum" dedi.



Siirt'ten gelen Ökkeş Aslan, "Kayak merkezine ilk gelişim ve buradan memnun kaldım. Burada öncelikle kayağı denedim. Burada ortam güzel ve ilgi alakadan dolayı çok memnunuz. Herkes buraya en az bir defa gelsin ve görsün. Burası Elazığ için güzel bir tesis. Bu tesis desteklenmeli ve hizmetlerin devamını beklemeliyiz" diye konuştu.



"Yoğunluk giderek artıyor"



Hazar Baba Kayak Merkezi Müdürü Taner Durmuş ise çevre illerden çok sayıda misafirlerinin geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Kayak merkezimizdeki amacımız insanlara hem kayağı öğretmek, kayağı alıştırmak. Kayak sporu zengin sporu olarak bilinse de biz elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza bu sporun hem eğitimini veriyoruz hem de keyfini çıkarmaları için bir zemin hazırlıyoruz. Burada ulaşım imkanları kolay. Diyarbakır, Malatya, Elazığ ve çevre illerden buraya misafirler geliyor. Kayak merkezimizde kayak, telesiyej, snowboard, kar motoru, kızak ve sucuk ekmek, kafeterya hizmetlerimiz var. Hafta sonu burada keyifli geçiyor. Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluk giderek artıyor ve öğrenciler de gelmeye başladı. Sömestr tatilinde takdir belgesini getirenlere burada kayak eğitimini ücretsiz veriyoruz." - ELAZIĞ