Tatilci Akını Uludağ'da Trafiği Kilitledi

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'a tatilcilerin yanı sıra, günübirlikçilerin akın etmesi trafik sorunu yaşanmasına neden oldu. Oteller bölgesinden başlayan trafik nedeniyle birçok kişi bavullarını alarak yürümeyi tercih etti.

Kar kalınlığının iki buçuk metreye ulaştığı Uludağ, sömestre tatiline giren üniversitelileri ağırlamaya başladı. Otellere gelenlerin yanı sıra Bursa ve çevre illerden gelen günübirlikçilerin çıktığı zirvede alınan önlemlere rağmen trafik sorunu yaşandı.

SADECE OTOBÜS VE SERVİSLERE İZİN VERİLİYOR

Otobüs ve minibüslerin oteller bölgesine çıkarak yolcu indirmesi yüzünden trafik sıkıştı. İlerleyemeyen araçlardakiler, bavullarını alarak kalacakları otellere yürümeyi tercih etti. Uludağ'da bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 3 otoparkın açılmasıyla özel araçlar oteller bölgesine alınmazken sadece otellere yolcu taşıyan otobüs ve servis minibüslerine izin veriliyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"nde kar kalınlığı 190 santimetre olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3 derece kaydedildiği Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Uludağ'da 6 bin 500 yatak kapasiteli 30'a yakın otel ve misafirhane ile kafeterya bulunuyor.

DAVRAZ'A DA SÖMESTR BEREKETİ: YÜZDE 100 OLACAK...

Toros Dağları'nın zirvesinde kurulu Davraz Kayak Merkezi'nde sömestir tatili için rezervasyonları alan üç otel, yüzde 100 dolulukla hizmet sunacak. Isparta'daki 2 bin 635 rakımlı kayak merkezinde birkaç gündür devam eden yağışın ardından "oteller bölgesi"nde kar kalınlığı 1,5 metreye, üst kesimlerde ise 3 metreye ulaştı. Merkezde bazı tatilciler kayak yaparak eğlenirken, bazıları da kiraladıkları kızaklarla karın keyfini çıkardı.

Merkezdeki bir otelin genel müdürü Ercan Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl karın zamanından önce yağması sayesinde sezonu erken açtıklarını söyledi.Önceki senelerde yılbaşı döneminde bile kara hasret kalabildiklerini anlatan Çiçek, "Yeni yıl öncesinde 1 metre olan kar kalınlığı, şu anda 1,5 metreye ulaştı." dedi.

"DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI"

Kar yağdığında bereketli bir dönem geçirdiklerini dile getiren Çiçek, "Sömestir dönemi, bizim yüksek doluluk oranlarına ulaştığımız zamandır." diye konuştu.

Yarıyıl tatili için doluluk oranlarının yüzde 100'e yaklaştığını belirten Çiçek, "Birtakım boşluklarımız kaldı ancak sömestire çok kısa süre kaldığı için o boşlukların da hızlı şekilde dolacağını düşünüyoruz. Misafirlerimizin ellerini çabuk tutması gerekiyor." dedi.

Diğer iki otelde de aynı durumun yaşandığını kaydeden Çiçek, Davraz'ın, misafirlerine 13 kayak pisti, 2 telesiyej ve 1 teleskiyle güzel bir kış tatili imkanı sunduğunu kaydetti.