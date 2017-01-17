Tatil boyunca saat 13.00'de ücretsiz gösterim

AŞT'den sömestr hediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları çocuklara sömestr tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri için tatil hediyesi hazırladı. AŞT oyuncuları kış mevsiminin en güzel günlerine denk gelen yarıyıl tatili boyunca her gün bir çocuk oyununu ücretsiz olarak sahneleyecek. Oyunların gösterimleri 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat Pazar günü sona erecek. Her gün saat 13.00'de gerçekleşecek gösterimlerde AŞT'nin 6 farklı çocuk oyununun tamamı sırayla perde açacak.

ÜCRETSİZ DAVETİYELER GİŞEDE

Tüm gösterimlerin halka açık yapılacağı sömestr tatili etkinliği için yer numarası içeren ücretsiz davetiyeler Antalya Şehir Tiyatroları gişesinden temin edilebilecek. Antalya Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, ücretsiz sömestr gösterimleri ile sezon içinde tiyatroya gelme fırsatı bulamayan çocuklara ulaşmayı ve onları tiyatro sanatı ile tanıştırmayı hedeflediklerini belirtti.