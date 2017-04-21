Tataristanlı Heyetin Kahramankazan'ı Ziyareti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesiyle kardeş şehir olan Tataristan'ın en önemli liman şehri Neberezhnye Chelni'den gelen heyet, Belediye Başkanı Lokman Ertürk'e taziye ziyaretinde bulundu.



Neberezhnye Chelni Belediye Başkanı Nail Magdeev'in de aralarında bulunduğu konuk heyet belediyeye gelişinde 15 Temmuz'da ve terörle mücadelede şehit olan Kahramankazanlılar'ın anısının yaşatıldığı Şehitler Köşesi'ni ziyaret etti.



Heyete eşlik eden Başkan Ertürk, misafirlerine belediye hizmet binasını gezdirerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Tataristan heyeti daha sonra Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılarak bu yıl içinde özel sektöre devredilen ve işletmeye açılacak olan termal oteli gezdi.



Ertürk ve Magdeev, Kazan'ın isminin15 Temmuz'dan sonra "kahraman" unvanı alarak adının Kahramankazan olarak değişmesi nedeniyle iki şehir arasındaki kardeşlik protokolünü yeniledi.



"Kahraman bir kardeşimiz var"



Magdeev, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimini haber almalarının ardından Türkiye için oldukça endişelendiklerini belirterek, "Türk milleti 15 Temmuz'da cumhuriyetine, demokrasisine sahip çıktı. Türk milleti bir kahramanlık destanı yazdı. Kardeş şehrimiz olan Kahramankazan'ın bu destanda oynadığı büyük rol bizleri çok gururlandırdı. Bizim böyle kahraman bir kardeşimiz var. Böylesi kahramanlıklar 100 yılda bir dünyada görülür." diye konuştu.



Ertürk de kardeş şehirleri olan Neberezhnye Chelnı heyetini ağırlamaktan dolayı şeref duyduklarını vurgulayarak, "Daha önce kardeş şehir protokolü ile dostluk temellerini attığımız Tataristanlı kardeşlerimizin ziyareti ile bu dostluk zirveye çıktı. Nail Bey ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz sonrası bizlere taziye ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunma nezaketini gösterdiler. İki şehir arasındaki dostluğun bundan sonra daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Ziyaretlerinden dolayı Kahramankazan halkı adına kendilerine teşekkürlerimi ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.



Daha sonra TAİ TUSAŞ'ı ziyaret eden Tataristan heyeti, burada üretilen milli hava araçları ve savunma alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Başkan Ertürk'ün eşlik ettiği heyet ardından çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.