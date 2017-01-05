Tataristan'da "Turuncu Rüzgar" Spor Festivali

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Rusya 2017 Kış Sporları çerçevesinde düzenlenen "Turuncu Rüzgar" festivali resmi törenle başladı.



Rusya'nın 23 kentinden 70'e yakın sporcunun katılımıyla başlayan yarışmalar, Rusya kış sporlarının ikinci etabı olarak kabul ediliyor.



Buz tutmuş İdil (Volga) nehri üzerinde kar yelkenlisiyle yapılan kayak yarışında, sporcular, hem rüzgara karşı hem de rüzgarı arkalarına alarak 1,5 kilometrelik bir mesafeyi katettiler.



AA muhabire konuşan sporculardan Svetlana Isayeva, kar kayağının zor göründüğü kadar eğlenceli ve vücut geliştirici olduğunu söyledi.



İsayeva, "Bakıldığında, zor gibi görünse de aslında insanın rüzgar gücünü kontrol etmesiyle alakalı bir durum. Kaymaya başlayınca göründüğü kadar zor olmadığını fark ediyorsunuz." şeklinde konuştu.



Güçlü kar fırtınası altında geçen yarışmalar sonrasında dereceye girecek sporcular, 7 Ocak'ta Kazansu ırmağında yapılacak yarışmalara katılma hakkı elde edecek.