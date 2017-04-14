Tataristan'da Türk Caz Grubu Konseri

Türk caz grubu "Kaan Mete Trio" tarafından Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da verilen konser ilgi gördü.



Ali Kaan Mete, Aydın Balpınar ve Ozan Tunç'tan oluşan Kaan Mete Trio, Kazan Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Türkiye'nin Kazan Başkonsolosluğu tarafından organize edilen konser kapsamında Ak Bars Salonu'nda sahne aldı.



Türkçe ve Rusça bazı eserlerin yanı sıra klasik parçaları seslendiren grubun konseri katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı.



Konserin ardından Kaan Mete Trio üyeleri ile Kazan'da yaşayan Türkler ve Başkonsolosluk yetkilileri hatıra fotoğrafı çektirdi.



Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu Turhan Dilmaç, konser sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazan Yunus Emre Enstitüsü ile düzenledikleri etkinliklerin her zaman büyük ilgi gördüğünü söyledi.



Sanatseverlerin bu caz konserini de ilgiyle izlediğini belirten Dilmaç, "Her zaman düzenlediğimiz etkinliklerden farklı tarzda bir faaliyet yapmak istedik. 450'ye yakın misafirimiz vardı. Böyle etkinliklere ileride de devam etmeyi düşünüyoruz." dedi.



Ali Kaan Mete ise Kazan ile İstanbul seyircisi arasında bir farklılık görmediğini dile getirerek, ikisinin de muhteşem olduğunu vurguladı.



Kazan'da konser vermekten büyük keyif ve mutluluk duyduklarını anlatan Mete, "İyi ki buraya gelmişiz ve iyi ki bu konseri düzenlemişiz. Muhteşemdi. Kazan veya İstanbul; bunların ikisi de benim evim gibi. Kendimi öyle hissediyorum." diye konuştu.



Kaan Mete Trio caz grubu İstanbul'da 1998 yılında kuruldu. Grup, konserlerini akustik gitar, elektro gitar ve kontrbasla sunuyor. Hem Türkiye'de hem de yabancı ülkelerde konserler veren grup, jazz-manouche stilinde müzik icra ediyor. Bu, cazın Avrupa stilini oluşturuyor.