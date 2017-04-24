Tataristan'da 23 Nisan Bayramı Coşku Ile Kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Rusya'ya bağlı Tataristan'da kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Rusya'ya bağlı Tataristan'da kutlandı.
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Türkiye'nin Kazan Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.
Etkinliğe, Kazan'da Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle yürütülen Türkçe kursu öğrencileri, velileri, Muavin Konsolos Nurettin Kaya, konsolosluk yetkilileri ve gazeteciler katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kaya, çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında bilgi verdi.
Kaya'nın konuşmasının ardından konuklara Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına dair bir belgesel gösterildi.
Törende Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle yürütülen Türkçe kursu öğrencileri 23 Nisan ile ilgili şiirlerini okudu ve dans gösterilerini sundu.
Konsolosluk yetkilileri öğrencilere çeşitli hediyeler ve Türk tatlıları ikram etti. Törene katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi.