Taşucu Limanı Özelleştiriliyor
TDİ, Mersin'de bulunan Taşucu Limanı ve liman geri sahasında bulunan taşınmazların 36 yıllığına özelleştirilmesi için yatırımcılara çağrıda bulundu.
TDİ, Mersin'de bulunan Taşucu Limanı ve liman geri sahasında bulunan taşınmazların 36 yıllığına özelleştirilmesi için yatırımcılara çağrıda bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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