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Taşucu Limanı Özelleştiriliyor
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Taşucu Limanı Özelleştiriliyor

TDİ, Mersin'de bulunan Taşucu Limanı ve liman geri sahasında bulunan taşınmazların 36 yıllığına özelleştirilmesi için yatırımcılara çağrıda bulundu.

Taşucu Limanı Özelleştiriliyor

TDİ, Mersin'de bulunan Taşucu Limanı ve liman geri sahasında bulunan taşınmazların 36 yıllığına özelleştirilmesi için yatırımcılara çağrıda bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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Taşucu Limanı, Mersin, Liman
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