Taşova'da Tübitak 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Taşova ilçesinde Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.





Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi bahçesinden düzenlenen programa Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.





Tümer burada yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının sadece öğretmenin anlattığı bir ders işleme eğitim modelini bırakarak daha çok öğrencinin sınıfa hakim ve öğrencinin etkin olduğu farklı bir eğitim modeline geçmek için gayret gösterdiğini söyledi.



Sanayinin ihtiyacı olan kalifiye elemanların yetişebilmesi için mesleki eğitime önem verilmesi gerektiğini belirten Tümer şunları kaydetti:



"İçinde bulunduğumuz coğrafyada ülkemizin gelişmesi ve var olabilmesi için teknolojik alanda kendini yenileyebilmesi için mesleki eğitimin geliştirilmesi sanayimizin ihtiyacı olan kalifiye elemanların burada yetişmesi gerekir. Aksi takdirde sadece teorik eğitimle bir yerlere varmamız mümkün değildir. Teorik eğitimlerin yanında pratik eğitimlerinde verilmesi öğrencilerimizin uygulayarak bir yerlere getirmesi hayal güçlerini kullanarak bir şeyleri icat etmesi önemlidir.



Bugün insanlığın kullanılan birçok aletin teknolojik gelişmelere baktığımızda bir hayal ile başlayıp bugünkü seviyeye ulaşmıştır. Bizlerde okullarımızda öğrencilerimizin önce hayal etmelerini daha sonra bu hayallerinde ısrarcı olmalarını sağlayarak bugün burada olduğu gibi önünü açarak destek olmalıyız."