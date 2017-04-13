Taşova'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Taşova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Amasya istikametinden Taşova yönüne doğru giden Şafak Özsoy (24) idaresindeki 60 KY 985 plakalı otomobil, Karabük köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı.



Kazada, sürücü ile araçta bulunan Salih (47) ve Semra Özsoy (46) yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen,112 Acil Servis ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.