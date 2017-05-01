Taşova'da Örtü Yangını

Amasya'nın Taşova ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangınında 5 dönüm meşelik alan zarar gördü.



İlçeye bağlı Boraboy köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını, Taşova Belediyesi İtfaiyesi, Amasya ve Taşova orman işletme şefliği ekipleri ile köy halkı müdahale ederek kontrol altına aldı.



Akınoğu Orman İşletme Şefi ve Boraboy Orman İşletme Şef Vekili Sinan Çolak, yaptığı açıklamada, "Boraboy Orman işletme şefliği alanında henüz nedenini bilmediğimiz bir örtü yangını meydana geldi. Yangına arazözümüz,işçilerimiz ve köy halkının yardımıyla yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Havanın aşırı sıcak olmaması toprağın hala ıslak olması ve özellikle çam bölmesi olmaması bir avantaj, yangın hızla ilerleyemiyor. Etkili ve yerinde müdahale ile yangın kontrol altına alınmıştır. Yangında 5 dönüm meşelik alan zarar gördü." dedi.