Taşova'da Öğrenciler Yararına Kermes

Taşova ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenlendi.



Taşova Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen kermeste el işlemeleri, kitap, giyecek ve yiyecekler satışa sunuldu.



Dernek Başkanı Seçkin Gümüş, yaptığı açıklamada, ilçede öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için kermes düzenlediklerini söyledi.



Gümüş, "Amacımız ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak. Kermesimize katılan tüm davetlilere teşekkür ediyorum. 3 Mayıs Çarşamba gününe kadar açık kalacak kermesten elde edilen gelir, muhtaç öğrencilerin eğitim öğretiminde kullanılacak. Bütün vatandaşlarımızı kermesimize davet ediyoruz." dedi.



Açılış programına, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve vatandaşlar katıldı.