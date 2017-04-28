Taşova'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Seçimi Yapıldı

Taşova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimi yapıldı.



Taşova Kaymakamı Kudret Kurnaz başkanlığında, Taşova Müftülüğünde gerçekleştirilen seçime, daire müdürleri, il genel meclis üyeleri, köy muhtarları katıldı.





Kaymakam Kurnaz, seçim öncesi, 2017 yılı tahmini gelir gider bütçesi hakkında bilgi verdi ve tahmini bütçe muhtarların oylarına sunuldu.





Seçim sonucu birlik üyeliğine, il genel meclisi üyelerinden Sezai Cingöz ve Yusuf Koca, köy muhtarlarından ise İlyas Avcı ve Şükrü Aslan seçildi.





Kaymakam Kurnaz, seçimin ardından yeni seçilen üyeleri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.