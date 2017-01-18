Taşova'da Kan Bağışçıları Ödüllendirildi

Taşova ilçesinde düzenli olarak kan bağışında bulunanlara madalya ve plaket verildi.



Taşova'da düzenli olarak Kızılay Kan Merkezi'ne kan bağışında bulunan vatandaşlar ödüllendirildi.



Türk Kızılayı Samsun Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram, yaptığı açıklamada, kan bağışında ülke genelinde büyük bir artış olduğu ancak istenilen seviyeye ulaşmadığını söyledi.



Türk Kızılayı'nın ülkenin kan ihtiyacını gidermek için görev yaptığını anlatan Bayram, şöyle devam etti:



"Aslında bizler kan ihtiyacı olan insanlara, kan bağışında bulunmak isteyen kişiler arasında aracılık yapıyoruz. Bizim için kan bağışında bulunan insanlar kadar bu insanları kan bağışında bulunmaya teşvik eden kurum ve kuruluşlar çok önemli. Taşova'da ilk defa 2007 yılında kan bağışı kampanyası düzenlemeye başladık. Rutin şekilde devam ettik. Türkiye genelinde kan bağışı oranı yüzde 3,4, Taşova'da ise yüzde 3,9 oranında kan bağışı yapılıyor."



Taşova Müftülüğü'nde düzenlenen ödül töreninde, 35 kez kan bağışı yapan 22 vatandaşa altın, 25 kez bağış yapan 24 kişiye gümüş ve 10 kez bağış yapan 26 bağışçıya ise bronz madalya takdim edildi.