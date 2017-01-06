Taşova'da Fırın Denetimleri

AMASYA(AA) - Taşova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren ekmek ve simit fırınlarını denetledi.





Taşova Belediyesi Zabıta Amiri Kerim Gökgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların üretilen unlu mamullere sağlıklı şekilde ulaşarak tüketmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerin devam ettiğini söyledi.





Genel temizlik, fiyat tarifesi, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, sağlık muayene portör kağıtları ve kişisel temizlik kurallarının denetlediğini bildiren Gökgül, "Fırınlarda yapılan pide, ekmek, simit ve diğer unlu mamullerin üretimlerinin temiz ortamlarda yapılması ve tüketiciye de temiz ve sağlıklı bir ortamda sunulması amacıyla fırınların temizliğine dikkat ediyoruz." dedi.





Gökgül, pişmiş ekmeklerde ve pidelerde gramaj kontrolü de gerçekleştirdiklerini, üretimleriyle sağlığı olumsuz etkileyecek iş yerlerinin faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini sözlerine ekledi.