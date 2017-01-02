Taşova'da Ekmeğe 25 Kuruş Zam

Taşova ilçesinde ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı.



Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 75 kuruştan satılan 250 gram ekmeğin fiyatının 1 liraya yükseltildiğini söyledi.



Yapılan zammın 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya konulduğunu belirten Torun, şunları kaydetti:



"Un fiyatlarının artışına paralel olarak ekmekte zamma gidildi. Unun daha önce 50 kiloluk çuval 58 lira iken bugün 68 lira oldu.

Yeni fiyat düzenlemesinde esnafımızı mağdur etmemek istedik. Yapılan düzenleme ile hem esnafımız hem de vatandaşımız düşünülerek hareket edilmiştir.1 Ocak'tan itibaren 250 gram ekmek 25 kuruş zam ile 1 liraya yükseldi." dedi.