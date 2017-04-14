Taşlıçay'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinin düşman işgalinden kurtarılışının 99. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.



Kutlamalar, Taşlıçay Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda çeşitli etkinliklerle sürdü.



Etkinlik kapsamında Taşlıçay Belediyesi tarafından kente davet edilen Türk Halk Müziği Sanatçısı Aydın Aydın konser öncesi, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir ile birlikte öğrencilerle buluştu.



Sanatçı Aydın, birlik ve kardeşliğe yönelik aşı bulduğunu ileri sürerek, "Bu aşıda acıtma ve kan yoktur. Bal ve şeker vardır. Bu aşı bizi her türlü toplumsal hastalıklardan koruyacaktır. Düşman saldırılara karşı bizi daha dirençli kılacaktır. Aman geç kalmayın herkesin bu aşıyı yaptırması lazım ve bu birlikte ve kardeşliğimiz için icat ettiğimiz aşımızdır." dedi.



Daha sonra, sanatçı Aydın ve Taşlıçay Belediye Başkanı Taşdemir tarafından öğrencilere bal ikram edildi.



Konserde sahne alan sanatçı Aydın'ın, türküler katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.