Taşlıçay'da Öğrencilere Giysi Yardımı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, bir ilkokulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek dağıtıldı.



Gazeteci ve yazar Kemal Öztürk ve İş adamı Şükrü Alkan tarafından ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy İlkokulun'da eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık atkı, bere ve eldiven gönderildi.



Okul Müdürü Ahmet Göksu tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir tarafından dağıtıldı.



Taşdemir, yaptığı açıklamada, yardımları gönderen hayırsever gazeteci Kemal Öztürk ve iş adamı Şükrü Alkan'a teşekkür ettiğini dile getirdi.



İhtiyaç sahibi öğrencilere her zaman destek olduklarını anlatan Taşdemir, "Bize gönderilen kışlık atkı bere ve eldivenleri öğrencilerimize dağıttık. Öğrencilerimizin mutlu olduklarını görmek bizleri de mutlu ediyor." dedi.



Öte yandan yardımların süreceği belirtildi.