Taşlıçay'da Kişisel Gelişim Tiyatro Gösterisi Yapıldı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde düzenlenen Ali Çoban ve Tekin Aras tiyatro gösterisi yapıldı.



Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü tarafından organize edilen çocukların etkili sağlık ve kişisel bakım eğitimi kapsamında tiyatro hazırlandı. Ali Çoban Tiyatro Gösterisine katılan Taşlıçay imam hatip ortaokulu Öğrencilerine Mıstık ile Fıstık gösterisi yapıldı. Tiyatro gösterisinde çocuklara örnek olarak göstermiş olduğu oyunlarda, çocukların daha azimli ve daha yetenekli olmaları için büyük bir çaba örneği sarf edildi. Sihirbazlık Şovunda ise gösteriyi yapan Ali Çoban öğrencilerin kulak arkasından yumurta çıkararak heyecanlı anlar yaşattı. - AĞRI