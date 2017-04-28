Taşların En Renkli ve Gerçekçi Halleri

Başarılı sanatçı Akie Nakata, resimlerini tuvale yapmaktansa taşlara yapmayı tercih ediyor. Çalışmaları ile büyük beğeni toplayan sanatçı, tarz olarak neden bu yöntemi seçtiğini ise oldukça ilginç bir şekilde açıklıyor.



Akie Nakata bunun sebebini şu şekilde ifade ediyor:









Bir taş bulduğumda, o taşın da beni bulduğunu hissediyorum. Aslında taşların kendi düşünce ve niyetleri var. Onlarla karşılaştığım zaman bende yarattığı düşünceler, bana verdikleri ipuçları olarak devam ediyor ve onlarda gördüklerimi resmederek diğer insanlara aktarmak istiyorum

Akie Nakata











İşte Akie Nakata'nın çalışmalarına birkaç örnek;