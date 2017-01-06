Taşköprü Kaymakamlığına atanan Kerem Süleyman Yüksel görevine başladı.
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30.11.2016 tarih ve 2016/861 sayılı müşterek kararnamesi ile Niğde vali yardımcılığı görevinden Taşköprü Kaymakamlığına atanan Yüksel, göreve başladı.
Yüksel, Aydıntepe, Çatak, Mudurnu ilçelerinde kaymakamlık, Niğde ilinde vali yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Taşköprü Kaymakamı Yüksel Göreve Başladı
Taşköprü Kaymakamlığına atanan Kerem Süleyman Yüksel görevine başladı.
Taşköprü Kaymakamlığına atanan Kerem Süleyman Yüksel görevine başladı.
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