Taşköprü'den Haleplilere Yardım

Taşköprü Kaymakamlığı, Taşköprü Belediye Başkanlığı ve Türk Kızılayı Taşköprü Şubesi'nin koordinesiyle toplanan un, kuru gıda, battaniye, hijyen malzemesi ve giysiden oluşan yardım malzemeleri Suriye'ye gönderildi.



Taşköprü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, mazlum insanların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.



Yüksel, "Türk milleti necip bir millet. Şu anda burada toplanmamız da bunun bir örneğidir. Komşu ülkemiz Suriye'de yapılan zulme devlet olarak da üzülüyoruz. Taşköprü halkımızın bu duyarlılığından ötürü gurur duymaktayız. Toplanan yardımların Halep'teki vatandaşlarımıza az da olsa katkı sağlayacağını ümit ederek ve bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamak için Taşköprü olarak elimizden geleni yaptığımızı biliyorum." dedi.



Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise Taşköprü insanının yardımsever insan olduğunu belirterek, "Komşu ülkemizde katliama maruz kalan Müslüman kardeşlerimizin bir nebze de olsa acılarını dindirmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. İlçemizden de 1 tır dolusu yardımımız kazasız belasız Halep'e ulaşması için dua ediyoruz." diye konuştu.



Arslan, yardımların toplanmasında büyük pay sahibi olan Türk Kızılayı Taşköprü Şubesi Başkanı Hüseyin Seven ve vatandaşlara teşekkür etti.



Taşköprü Müftüsü Yusuf Uzun'un yaptığı duanın ardından yardım tırı Halep'e uğurlandı.