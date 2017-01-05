Taşköprü'de Meclis Toplantısı Yapıldı

Taşköprü Belediyesi, 2017 yılının ilk meclis toplantısını yaptı.



Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın başkanlığında Belediye Meclis salonunda gerçekleşen Ocak ayı meclis toplantısı, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.



Arslan, yeni yılın ilk meclis toplantısının hayırlı olması dileğinde bulundu.



Toplantıda, Denetim Komisyonu üyeliklerine, Belediye Meclis üyeleri Mutlu Korkunç, Hüseyin Er, Ferudun Ertürk ve Salih Hünal seçildi.