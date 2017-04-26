Taşköprü'de Laleler Açtı

Taşköprü Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçenin çeşitli yerlerine dikilen 80 bin lale havaların ısınmasıyla birlikte açtı.



Tarihi köprübaşı ve sarımsak heykeli etrafı başta olmak üzere çok sayıda yere dikilen rengarenk laleler ilçede güzel görüntüler oluşmasını sağladı.



İlçe merkezindeki ve çevre yolu üzerindeki refüjler, yeşil alanlar ile kavşaklara dikilen laleler, şehrin görünümünü daha da güzelleştirdi. Özellikle önemli kavşaklar ve tarihi mekanların çevresinde ekilen lalelerin rengarenk açması nedeniyle güzel görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise lalelerin güzel görüntüleri arasında fotoğraf çektirdi.



Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'da Türk-İslam tarihinde lalenin önemine değinerek bahar mevsiminin gelmesiyle ilçelerinin daha da güzel bir görünüme kavuşması adına yaptıkları çalışma sonucu halktan gelen güzel tepkilerden de son derece mutlu olduklarını kaydetti. - KASTAMONU