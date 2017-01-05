Taşköprü'de İncelemeler

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Taşköprü ilçesinde incelemelerde bulundu.



Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret eden Kurt, tescilli binalar ve çalışmalar hakkında Başkan Arslan'dan bilgi aldı.



Kurt, daha sonra Taşköprü'de 117 adet tescilli binanın bulunduğu cadde ve sokaklar ile Kentsel Sit Alanı, Pompeiopolis Antik Kenti ve yapımı tamamlanmak üzere olan Kent Tarihi Müzesi'nde incelemelerde bulundu.



Taşköprü'nün tescilli binalar açısından çok zengin bir dokuya sahip olmasının kendisini sevindirdiğini belirten Kurt, bu binaların sokak sağlıklaştırması ve onarım yardımları ile ayağa kalkıp turizme kazandırılması için bakanlık olarak gerekli proje ve uygulama desteği yapacaklarını ifade etti.



Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise Kurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kurt'a ahşap oyma sanatıyla yapılan bir tablo ile sarımsak plaketi takdim etti.