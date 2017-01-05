Taşköprü'de Avlaklara Yemleme Yapıldı

Taşköprü Avcılar Derneği, Taşköprü Orman İşletme ile Milli Parklar Doğa Koruma İl Şube müdürlükleri, ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan ormanlık alana, yaban hayvanları için yem bıraktı.



Yoğun kar yağışı nedeniyle yaban hayvanlarının aç kalmasının önüne geçmek amacıyla ilçede bulunan Elekdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile diğer avlaklara ot ve yem bırakıldı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Taşköprü Avcılar Derneği Başkanı Hasan Çevik, yaban hayatının önemine değinerek yaban hayvanlarının yoğun kış şartlarında aç kalmasının önüne geçmek amacıyla Milli Parklar İl Şube ve Taşköprü Orman İşletme müdürlükleri ile avlaklara yem ve ot bıraktıklarını, bu uygulamanın kış ayı boyunca devam edeceğini belirtti.





Çevik ayrıca yemleme çalışmalarında kendilerinden desteğini esirgemeyen Taşköprü Orman İşletme Müdürü Ercan Şen, Milli Parklar İl Şube Müdürü Yalçın Uyanık ve tüm personellerine teşekkür etti.





Çevik, son olarak tavşan ve keklik avının 8 Ocak 2017'da sona ereceğini belirterek avcıların kurallara uyarak daha duyarlı davranmasını rica etti.