Taşköprü Çölyak Hastaları İçin Kolları Sıvadı…

Dönem Başkanı Ln.Zeliha Demir,''Çölyak Hastalığı ince bağırsağın, GLUTEN adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyetidir. Buğday, Arpa, Çavdar ve Yulaf gibi tahıllar GLUTEN içerir.Bu hastaların bu ürünleri kullanmasını bırakın aynı fırında pişmesi bile hastaları dönülmesi çok zor yeni hastalıkların içine sokabilir. Çölyak Biorezonans ya da Alternatif Tıp yöntemleri ile tedavi edilemez. 2014 yılı itibariyle bilinen, kanıtlanmış tek tedavi yöntemi GLUTENSİZ DİYETTİR.Ve oldukça pahalı ve her yerde satılmayan bu gıdalara hastalar ulaşmakta zorluk çekiyor.Her ne kadar Belediyeler özel ekmekler çıkarsalar da normal ekmek fırınında piştiği için buda tehlike arz ediyor.Biz de hem farkındalık yaratabilmek hem de biraz da olsa faydamız olsun diye Adana Çölyak Derneği ile bağlantıya geçerek ihtiyaç sahibi hastaları belirleyip Dörtler Market ve üyelerimiz sponsorluğunda gıdaları ailelere ulaştırdık.Herkese teşekkür ederiz'' dedi.

4 ailenin 3 aylık ihtiyacını karşılamaya çalışan kulüp üyeleri yeni dönemlerinde çölyak hastalığını anlatmak ve farkındalık yaratmak üzere programlarına eklediklerini ilave ettiler.