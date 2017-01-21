Taşkın Tedbirleri Görüşüldü

Bartın'da 'Taşkın Tedbirleri Toplantısı' Bartın Valisi Nusret Dirim başkanlığında yapıldı.



Bartın'da kar erimesi ve olası yağışlar sonucunda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla 'Taşkın Tedbirleri Toplantısı' yapıldı. Bartın Valisi Nusret Dirim başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurulacak olan komisyon tarafından dere yataklarının kritik kısımlarının incelenerek taşkın açısından gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı.



Valilik Çeşm-i Cihan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Amasra İlçe Kaymakamı, Belde Belediye Başkanları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Afet ve Acil Durum Müdürü, Çevre ve Şehircilik Müdür V., Meteoroloji Müdürü, DSİ 233. Şube Müdürü, Karayolları 156. Şube Şefi ile İl Özel İdaresinin ilgili birim müdürleri ve teknik personel katıldı. - BARTIN