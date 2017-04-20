Taşkent'te Özbekistan-Umman Siyasi İstişare Toplantısı

Özbekistan-Umman siyasi istişare toplantılarının 5'ncisi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapıldı.



Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve Umman Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Badr bin Hamad al Busaidi başkanlığında düzenlenen toplantıda, iki ülke arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektifleri ile tarafları ilgilendiren güncel ve bölgesel meseleler ele alındı.



Siyasi istişarelerde, Özbekistan-Türkmenistan-İran-Umman ulaşım koridoru dahil iki ülke arasındaki ulaşım ve taşımacılık alanındaki işbirliği konusu detaylı olarak gözden geçirildi.



Toplantıda, iki ülke arasında işbirliğinin daha da genişletilmesine ilişkin büyük bir potansiyelin bulunduğu kaydedilirken, bu çerçevede yakın dönemde Umman'ın başkenti Muskat'ta açılması öngörülen Özbekistan büyükelçiliğinin taraflar arasındaki işbirliğinin daha da genişlemesine hizmet edeceği vurgulandı.



Ayrıca toplantıda, Özbekistan Bilimler Akademisi bünyesinde faaliyet yapan Biruni Şarkiyat Enstitüsünün Umman'ın mali ve teknik destekleriyle inşa edilmekte olan yeni binasının iki ülke arasındaki kültürel ve bilimsel alanlardaki verimli işbirliğinin açık bir göstergesi olduğuna işaret edildi.