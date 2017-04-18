Taşkent'te Japon Kültür Günleri

Japon kültürünü Özbekistan'da tanıtmayı amaçlayan Japon Kültür Günleri Taşkent'te düzenleniyor. Özbekistan Sanat Akademisi'nin Merkezi Sanat Galerisinde 18-22 Nisan tarihleri arasında sürecek etkinlikler kapsamında Japon kimono tarihi tanıtım sergisi, Japon kağıt katlama sanatı Origami ve kağıt kesme sanatı olan Kirie öğretimi, geleneksel Japon çay törenleri, Japon dili ve hat sanatı eğitimi gibi aktiviteler yapılacak.



Ikuo Hirayama Uluslararası Kültür Kervansarayı desteğiyle gerçekleşen Kültür Günleri açılış programı Japon klasik vokal grubu konseri hem de Judo ve Karate gösterilerini içeriyor. Açılış sonrası Kanako Sago ve Shota Nagase'nin fotograf sergileri düzenlenecek, Japon milli yemekleri tanıtılacak. - TAŞKENT