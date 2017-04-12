Taşın Gümüşle Buluşma Serüveni

Doğal taş ve gümüşün buluştuğu eserlerden oluşan "Cevherden Bedene Takı Sergisi" açıldı. El emeği göz nuru 23 eserin yer aldığı sergi 14 Nisan tarihine kadar açık kalacak.



Kemerburgaz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Cevherden Bedene Takı Sergisi" gerçekleştirildi. Söz konusu sergi 11-14 Nisan 2017 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün mini sergi salonunda görülebilecek.



Sergiye ilişkin bilgi veren İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarım Program Başkanı Öğr. Gör. Elanur Güner, "Ben bu sergiye 23 eser ile katıldım. 23 eseri yaklaşık 2 haftada yeniden ürettim. Eserlerimde Türkiye'den çıkarılan taşları kullanmaya özen gösterdim. Özellikle Ankara'dan çıkarılan bantlı agat ve Çubuk agatlarını kullandım. Balıkesir yöresinden ametist kullandım. Bunlarla takılar yaptım. Bunlar normalde taş gibi görünüyor. Belki yolda gördüğünüzde sizin hiçbir şekilde değer vermeyeceğiniz bir şey gibi gözüküyor ama gümüş ile birleştiğinde sanat eserine dönüşüyor" ifadelerini kullandı.



Güner, taşın el işçiliği ile sanat eserine dönüşme süreciyle ilgili ise şu bilgileri paylaştı:



"Taşları arkadaşlarımızla beraber kestik. Ürünleri genelde tek başıma yaptım. 2 hafta gibi kısa bir sürede bunu yetiştirmem gerektiği için arkadaşlar da yardımcı oldu. Yüzde 95'ini kendim ürettim, kendim tasarladım. Kendi fikirlerim. Normal olarak taşa bakarak, o anda hikayesi ile çıkan ürünler, doğaçlama ürünler. Sergide bütün ürünlere emek verdim ama benim için önemli olan ürün; yeğenimin saçlarından yaptığım, ilk saçının kesilmiş halini alıp, kuvars taşının altına koyarak 'yaşam enerjisi' adını verdiğim bir takı oldu. Hem duygusal hem de özünde birini anlatan bir takı oldu."



Sergiye ev sahipliği yapan Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ülkü Eser Ünaldı ise sergide iki unsurun hedeflendiğini kaydederek, "Birinci hedefimiz üniversiteler arası iş birliğiydi. İkincisi de var olan değerlerimizi tanıtmaktı. Biz bu açıdan şöyle bir misyon üstlendik; farkındalık oluşturmak. Bu serginin bir görünen yüzü var; bu sanattır. Birde görünmeyen yüzü var ki bu da; potansiyelin sanata ve ekonomiye kazandırılmasıdır" açıklamasında bulundu. - ANKARA