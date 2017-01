Taşımacılık Sektörünün "C Plaka" Talebi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Taşımacılar Derneği Başkanı Ayhan Yıldırım'ı kabul etti.



ATSO Başkanı Çetin makamında kabul ettiği Yıldırım ve beraberindeki heyet ile taşımacılık sektöründeki C plaka ihtiyacıyla ilgili talepleri·ni· dinledi.



Dernek Başkanı Yıldırım, özellikle C plakayla ilgili uzun zamandır yaşadıkları sıkıntıyı çözemediklerini belirterek, Antalya'da kayıtlı olan C plakalı araç sayısının yetersiz olduğunu ve bu konuda iki bini aşkın yeni C plakaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.



ATSO Başkanı Davut Çetin de Antalya'da konunun çok uzun zamandır konuşulduğunu, C plaka sıkıntısını yakından bildiğini söyledi.



"Antalya insan taşımacılığının yoğun olduğu bir kent. Konu, uzun yıllardır çözüm bekliyor. Bu ihtiyacın çözüme kavuşturulması için çalışmalarımızı yaparak ilgili mercilerle görüşeceğiz." diyen Çetin, servis taşımacılığının sağlıklı işlemesi için sektörün tüm mensuplarının kayıt altında ve uygun standartlarda faaliyetlerini yürütmelerinin önemli olduğunu belirtti.



Çetin sözlerini şöyle sürdürdü:



"Antalya'nın C plakalı araçlarla ilgili bir eksiği varsa bu bir an önce karşılanmalıdır. Diğer taraftan Antalya'da yapılan taşımacılık ihalelerinde Antalyalı şirketlerden hizmet alınmasının tercih edilmesini de önemsiyoruz. Böylece kentimizde üretilen katma değer artacak, Antalya zenginleşecektir."