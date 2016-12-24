Taşıko Başkanı Sarıahmetoğlu Terör Olaylarını Kınadı

S.S. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (TAŞIKO) Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, terör olaylarını şiddetle kınadığını bildirdi.



Sarıahmetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.



Terör olaylarını şiddetle kınadığını belirten Sarıahmetoğlu, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bir daha böyle şehit haberleri gelmez. Biz bu vatan için her zaman canımızı vermeye hazırız. Bizim başka Türkiye'miz yok." dedi.