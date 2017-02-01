Tasiad'da Ateş Güven Tazeledi

Tarsus Sanayiciler ve İşadamları Derneği (TASİAD) başkanlığına yeniden Yakup Ateş seçildi.

Tasiad'da Ateş Güven Tazeledi

Tarsus Sanayiciler ve İşadamları Derneği (TASİAD) başkanlığına yeniden Yakup Ateş seçildi.

Ziraat Odası'nda yapılan 17. Olağan Genel Kurulun Divan Başkanlığını Fatih Serhan Öksüz yaptı.

Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunmasının ardından tek liste ile gidilen seçimde, Ateş ve yönetimi yeniden göreve getirildi.

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