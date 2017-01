Taşeron Firmadan Paralarını Alamadıklarını İddia Eden Esnaf ve İşçilerden Afişli Tepki

Antalya'nın Alanya ilçesinde firma sahipleri ve işçileri, müteahhit firmadan 8 aydır ücretlerini almadıklarını iddia ederek inşaat alanında durumu afişle protesto etti.



Alanya Sosyal Güvenlik Kurumu binası inşaatında çalışan 16 şirket sahibi ve işçiler, taşeron firmadan paralarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Üzerinde alacaklı şirketlerin isimlerinin ve alacaklarının da yazılı olduğu ve "Sayın cumhurbaşkanım, sayın başbakanım, sayın dışişleri bakanım. Duyun sesimizi. Bu inşaatın tüm işlerini Alanya esnafı yapmıştır ve kimse parasını alamamıştır" yazılı afişi inşaata asan firma sahipleri ve işçiler, müteahhidin kendilerine toplam 2 milyon 100 bin TL borçlu olduğunu ve 8 aydır ödeme yapmadığını iddia etti.



"Yaralarımızı devlet bir an önce sarsın"



İnşaatta malzeme veren esnaf Muammer Keleş, "Şu anda burada gördüğünüz bütün esnaflar mağdur. Beş kuruş paramızı alamadık. Bütün çekler döndü ve ekstra para ödüyoruz. Ödeyemeyen arkadaşlarımızda var. Çok mağduruz ve bizim yaralarımızı devlet bir an önce sarsın. Biz çok zor durumdayız" şeklinde konuştu.



"İnşaatta çalışan hiçbir arkadaşımız ücretini alamadı"



İşçiler adına konuşma yapan Hacı Mehmet Özdemir ise, inşaatta bir senedir çalışanları olduğu söyledi. İnşaattaki dış cephe sıva, alçı sıva, boya işleri dahil her şeyi yaptıkları kaydeden Özdemir, "Tam 10 aydır inşaatta çalışan hiçbir arkadaşımız ücretini alamadı. Bekçiler ve sigortalı çalışan işçilerin doğru düzgün sigortası yatmadı ve maaşlarını alamadılar" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na seslenen Özdemir şunları söyledi:



"Burada çalışan işçiler çok mağdur. Kimse aylardır evine ekmek götüremiyor. Kimse bankaya olan borçlarını ödeyemiyor. Şu anda tüm esnafımız iflas etmiş durumda. Lütfen bize yardım edin" diye konuştu. - ANTALYA