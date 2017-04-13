Taşdoğan İstiklal Mahallesi Sakinleriyle Bir Araya Geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Muhittin Taşdoğan İstiklal Mahallesi sakinleriyle buluşmasında, "Biz buraya istikbalimiz için değil, istiklalimiz için geldik" dedi.



16 Nisan Referandumu kapsamında "evet" Kampanyalarını sürdüren MHP İl başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan'ın son durağı İstiklal Mahallesi oldu. MHP Şahinbey İlçe teşkilatının düzenlediği toplantıda mahalleliye hitap eden Taşdoğan, "Biz buraya İstikbalimiz için değil, istiklalimiz için geldik. Türkiye üzerinde kirli oyunlarını oyuncaklarına oynatanlar 15 Temmuz'da hak ettiği cevabı aldığı gibi 16 Nisan'da da alacaktır" dedi. Konuşmasını sürdüren Taşdoğan, "Bundan iki yıl önce 'Anayasanın ilk dört maddesini değiştirelim' diye geveleyenler le Milliyetçi Hareket Partisi mücadele etmiştir. Hem de hiç eveleyip gevelemeden. Yeni yeni Anayasa'da Meclis Cumhurbaşkanını denetleyebilecek. Tüm partiler soru önergesi veriyor, kaç tanesine cevap yazıyorlar ve yasalaşıyor. Yeni uygulamada her soru önergesine 15 gün içerisinde cevap vermek zorundalar. Milletvekillerinin hangisinin verdiği soru önergesi kanunlaştı. Yeni parlamentoda meclis bağımsız olacağı için verilen soru önergelerinin kanunlaşması da mümkün. Yıllarca güven oyu alamadığı için hükumeti kuramadık kaos yaşadık. Bunun örneklerini saymakla bitmez. Hepiniz biliyorsunuz. Güven oyu gibi sorunlara artık tahammülümüz yok. Yeni sistemde bu sorunda giderildi. Türk Milletinin menfaatine uygun düzenlenen Yeni Anayasa'ya biz Evet diyoruz. Yeni bir sistem ve ideal sistem. MHP'nin anayasa hukukçuları bu sistemin içindedirler. Bu paket ne AK Parti'nin ne de MHP'nin paketidir. Bu uzlaşmanın sonucu çıkan bir sistem değişiklik paketidir. Türkiye'nin önünü açacak yeni anayasa'ya hep birlikte evet" dedi.



Mahalleli de Akdoğan'a destek verdi. - GAZİANTEP