Taşdoğan'dan İslahiye'ye Ziyaret

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, İslahiye'de ziyaretlerde bulundu.



Taşdoğan, partisinin İslahiye ilçe yönetimiyle Kaymakam Ramazan Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Mustafa Güzel'i ziyaret etti.



Muhataplarıyla ilçenin sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunan Taşdoğan, beraberindekilerle ilçede bazı taziye ziyaretlerinde de bulundu.