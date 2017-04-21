Tasd ve Türk Kızılayı'ndan Anlamlı Yardım Kampanyası

Kısa süre önce 'Bir Çift Ayakkabı da Sizden, Hedef 100 bin Çift' yardım kampanyasını başarıyla tamamlayan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) ve Türk Kızılayı, bu sefer de ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü güldürmek için kolları sıvadı. İstanbul'da 20 ilköğretim okulunda ihtiyaç sahibi öğrencilere toplamda 9 bin çift ayakkabı yardımı yapılması hedefleniyor. TASD ve Türk Kızılayı'nın birlikte yürüttüğü yardım kampanyasının ilk ayağı, Kazlıçeşme Abay Ortaokulu/İmam Hatip Okulu'nda gerçekleştirildi.



Ayakkabı yardımı töreninde konuşan TASD Genel Sekreteri Muhammed Yahşi, dernek olarak anlamlı ve değeri maddiyatla ölçülemeyecek organizasyonlara katkı verdikleri için gururlu olduklarını söyledi. Yahşi, "Dernek olarak temel hedefimiz sektörümüzün daha fazla ihracat yapması ve buna bağlı olarak ülkemize her geçen yıl daha fazla döviz girdisi sağlamak. Ancak bugün, temel işlerimizlerden çok daha anlamlı bir kampanya için buradayız. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize Türk Kızılayı vasıtasıyla elimizi uzatmanın gayreti içerisindeyiz. Hedefimiz daha fazla okula ulaşmak. Kızılay ile bunu başaracağımızdan hiç şüphem yok" dedi.



Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can ise, törende şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ile bundan kısa bir süre 100 bin çift ayakkabı yardımını başlatmıştık. Bu da, TASD'ın yaptığı jestlerden bir tanesi ve anlamlı işlerin bir halkası. 'İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Biz aracı kurumuz. Bir tarafta ayakkabı sanayicileri, yani veren el, diğer yanda alan el. Onları görmüyoruz biz. Ulaşılan yerleri teşhir etmeyi hiçbir zaman için uygun görmedik. Dün olduğu gibi, bugün de iyilik hareketini zirveye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Türk Kızılayı olarak hayır ve iyilik yarışında ne kadar fazla hizmet verebiliyorsak, kendimizi o kadar mutlu hissediyoruz. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin bu anlamlı yardımını alıyorum, Kazlıçeşme'deki bu güzel okulumuzun değerli yöneticilerine, ihtiyaç sahibi yavrularımıza ulaştırılması adına teslim ediyorum". - İSTANBUL